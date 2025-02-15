Оператор нижегородского А-36 попал в реестр недобросовестных подрядчиков

Нижегородское ООО "Автоспутник", управляющее маршрутом А-36, включено в реестр недобросовестных подрядчиков. Соответствующая информация размещена на сайте УФАС.
Как отмечается в сообщении, невыполнение обязательств по регулярным перевозкам и значительное снижение запланированного объема рейсов — это не только нарушение условий договора, но и потенциальная угроза для пассажиров, которые зависят от общественного транспорта.
Ранее в антимонопольный орган обратились представители нижегородского "Центра развития транспортных систем", которые выявили нарушения со стороны перевозчика. Так, А-36 в январе 2025 года выполнил лишь 9,6% рейсов от плана.
Напомним, что еще три новые выделенки для автобусов сделают в Нижнем Новгороде.
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