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Происшествия

Момент наезда маршрутки на женщину у Московского вокзала попал на видео

19 февраля 2025 17:50  [131] Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Момент наезда маршрутки на 33-летнюю женщину возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде попал на видео. Страшными кадрами поделилась Госавтоинспекция.

Напомним, что несчастный случай произошел на площади Революции 18 февраля. Судя по кадрам, женщина вышла из такси недалеко от остановки общественного транспорта и направилась в сторону вокзала. В этот момент маршрутка тронулась от остановки и наехала на пешехода. 

Примечательно, что водитель автобуса даже не заметил женщину и продолжил движение. Пострадавшая скончалась в больнице.

Маршрутчика вызвали в полицию. Выяснилось, что в момент ДТП он был трезв. Сейчас правоохранители ищут таксиста, высадившего пассажирку в неположенном месте. 

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ДТП Смертность
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