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Аферисты развели профессоров нижегородского вуза на 1,6 млн рублей

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Двое пожилых жителей Нижнего Новгорода стали жертвами телефонных аферистов, представившихся сотрудниками университета. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

Под предлогом защиты их средств от незаконных переводов в недружественную страну злоумышленники убедили потерпевших перевести более 1,6 млн рублей на неизвестные счета. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Так, в полицию Приокского района обратился 73-летний профессор одного из нижегородских вузов. Он сообщил, что ему позвонил человек, представившийся ректором, и заявил, что с его банковского счета якобы переводятся деньги за границу. Чтобы предотвратить эти операции, "ректор" предложил срочно перевести все сбережения на безопасные счета. Доверившись мошеннику, мужчина отправил 858 тысяч рублей на указанные реквизиты.

Аналогичным образом злоумышленники обманули 76-летнюю бывшую сотрудницу того же вуза. Ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей отдела кадров, и предупредила о подозрительных транзакциях. Для защиты средств пенсионерке предложили перевести деньги на "защищенный" счет. Она сняла со своего счета 800 тысяч рублей и перевела их аферистам.

По данным фактам в отделе полиции № 6 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование.

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Теги:
Вузы Мошенничество Полиция
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