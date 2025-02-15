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Жителю Заволжья грозит до 2 лет за кражу 15 пачек масла

20 февраля 2025 19:03  [93] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские установили личность вора, укравшего 15 пачек сливочного масла из магазина по улице Пушкина в Заволжье.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, по факту кражи товара на сумму около 4 тысяч рублей возбуждено уголовное дело.

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что причастным к похищению является ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель. Мужчин дал признательные показания. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виновнику грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за кражу более 2 млн рублей с банковской карты.

 

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Теги:
Кража Продовольствие
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