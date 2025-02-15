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Культура и отдых

Детективный сериал снимут в Нижегородской области

20 февраля 2025 11:14  [106] Культура и отдых

Фото: unsplash.com

Нижегородский минкульт предоставил ИА "Время Н" список фильмов и программ, которые будут сниматься на территории региона в 2025 году.

В настоящее время в работе Нижегородской кинокомиссии, созданной в 2021 году, находится пять заявок на проведение съёмок. В ближайшие два месяца в регионе запланированы съёмки художественного фильма для детей и подростков "Волонтеры" (12+) , цикл документальных программ для детей и подростков "Пряничный домик" (12+) , а также короткометражного художественного фильма для подростков "Одинокие окна" (16+)

Так, съемки программы "Пряничный домик" пройдут в Шахунье и посёлке Варнавино. Данные локации уже согласованы, для остальных проектов процесс поиска и утверждения площадок продолжается. К

роме того, уже поступили заявки на оказание содействия в проведении съёмок на летние месяцы. В планах — съёмки двух проектов: художественного многосерийного детектива "Игра в прятки" (18+) и культурно-этнографического проекта "Русские свадьбы" (16+). 

К слову, в Нижегородской области в эти дни с 16 по 19 февраля прошли съёмки многосерийного художественного фильма "Акушер-2" (6+), для которого было согласовано порядка 27 локаций для съёмок.

Ранее сообщалось, что снятый по рассказам Захара Прилепина сериал выйдет 18 февраля.

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Теги:
Кинематограф
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