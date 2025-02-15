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Происшествия

Задавившего пенсионерку водителя ищут в Нижнем Новгороде

20 февраля 2025 12:27  [110] Происшествия

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла утром 19 февраля в 8:50 на пересечении проспекта 70-летия Октября и улицы Телеграфной. Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый свет, как вдруг на нее наехал автомобиль. 

Потерпевшую на скорой доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. В настоящее время проводится расследование, виновника разыскивают.

Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами ПАЗа в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ДТП Сормовский район
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