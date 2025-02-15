Задавившего пенсионерку водителя ищут в Нижнем Новгороде Происшествия

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла утром 19 февраля в 8:50 на пересечении проспекта 70-летия Октября и улицы Телеграфной. Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый свет, как вдруг на нее наехал автомобиль.

Потерпевшую на скорой доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. В настоящее время проводится расследование, виновника разыскивают.

Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами ПАЗа в Нижнем Новгороде.