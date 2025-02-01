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Общество

Нижегородские маршрутки переведут на госконтракты с 26 мая

06 февраля 2025 15:56  [155] Общество

С 26 мая текущего года все маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода окончательно перейдут на регулируемые тарифы с заключением государственных контрактов. Об этом заявил замглавы минтранса региона Денис Рябинин на заседании штаба по транспорту.  

Исключение составит лишь маршрут Т-83 до Афонина – контракт на его обслуживание планируют заключить после объединения Нижнего Новгорода с Кстовом.  

По словам Дениса Рябинина, переход на новую систему позволит перевозчикам участвовать в федеральной программе субсидирования закупок транспорта в лизинг уже в 2025 году.  

Контракты будут предусматривать жесткие требования к перевозчикам. Особое внимание уделят: возрасту и техническому состоянию подвижного состава, выполнению расписаний, наличию валидаторов, вместимости транспорта.  

"Несоблюдение условий контракта практически неизбежно приведет к разрыву отношений с перевозчиком и включению его в реестр недобросовестных поставщиков", – отметил Рябинин.  

Заказчик госконтрактов – ЦРТС – сможет через суд требовать возмещения неисполненной работы.  

Ранее, в ноябре 2024 года, на госконтракт перевели маршрут Т-31, который теперь работает под номером А-31. С 16 ноября маршрут А-86 в Нижнем Новгороде начал обслуживать новый перевозчик – ООО "Фьючерс".  

Полный переход на государственные контракты должен улучшить качество пассажирских перевозок, обновить транспорт и сделать его работу более прозрачной.

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Теги:
маршруты Минтранс Общественный транспорт
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