Почти 90 электробусов и трамваев купили для Нижнего Новгорода в 2024 году

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В 2024 году в Нижний Новгород в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" поступили 46 электробусов и 43 трамвая. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные привел 20 февраля на заседании транспортного комитета нижегородского Заксобрания министр транспорта региона Павел Саватеев.
Министр также сообщил, что в планах на ближайшие годы у нижегородского минтранса продолжение этой работы. В том числе, запланированы расширение парка общественного транспорта в районах области и Нижнем Новгороде, а также модернизация существующих автопарков.
Кроме того, добавил Павел Саватеев, будет продолжаться и работа по освещению участков автодорог, особенно в границах муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что электробусы перевезли в Нижнем Новгороде более 6,7 млн пассажиров за год.
Напомним также, что Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов.
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