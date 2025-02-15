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Общество

Нижегородец отдаст в собственность города участок для расширения кладбища

20 февраля 2025 14:45  [62] Общество

Частное лицо Саша Авдалян безвозмездно передает земельный участок в Кстовском округе площадью около 4 тысяч квадратных метров в муниципальную собственность столицы Приволжья. Вопрос рассмотрели очередном заседание постоянной думской комиссии по имуществу и земельным отношениям, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии Алексей Кирюхин, участок примыкает к кладбищу "Нижегородское" ("Федяковское") и передается для будущих захоронений. 

На заседании выяснилось, что участок передают по инициативе религиозной общины. За счет него будет увеличена часть кладбища, где находятся захоронения ее членов. При этом участок поступит в управление муниципальных кладбищ. 

Комиссия одобрила вопрос и рекомендовала гордуме его принять.

Из открытых источников известно, что Саша Авдалян является участником нижегородской общественной национально-культурной организации "Езиды". 

Ранее сообщалось, что в бюджете Нижнего Новгорода на 2025 год уменьшаются расходы на содержание кладбищ на 36,7 млн рублей.

 

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Теги:
Гордума Кладбище
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