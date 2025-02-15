Разбившийся под Нижним Новгородом самолет принадлежал физлицу Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование после падения самолета в Кстовском округе 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным трудовой инспекции, легкомоторный самолет принадлежит физическому лицу.

Специалисты проводят комплекс мер, которые помогут выяснить, существует ли связь с производственным процессом.

Ранее сообщалось, что воздушное судно Van’s RV-7 совершило жесткую посадку на аэродроме Восточный. После падения самолет загорелся. В результате инцидента от полученных травм скончались командир судна и пассажир.

Следователи возбудили уголовное дело. Также расследование проводит МАК.