В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2025 16:30  [47] Разбившийся под Нижним Новгородом самолет принадлежал физлицу
20 февраля 2025 15:44  [132] Водителя автобуса, насмерть сбившего женщину у Московского вокзала, задержали
20 февраля 2025 13:24  [212] Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом
20 февраля 2025 13:13  [175] Легковушка загорелась на Ильинке в Нижнем Новгороде
20 февраля 2025 13:08  [200] МАК проведет расследование крушения самолета в Нижегородской области
20 февраля 2025 12:27  [190] Задавившего пенсионерку водителя ищут в Нижнем Новгороде
20 февраля 2025 11:43  [917] Опубликованы фото с места крушения самолета под Нижним Новгородом
20 февраля 2025 11:30  [262] Два человека погибли при крушении самолета под Нижним Новгородом
20 февраля 2025 11:25  [314] Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось проверками
20 февраля 2025 10:34  [212] Машина ДПС столкнулась с такси на перекрестке в Арзамасе
Происшествия

Разбившийся под Нижним Новгородом самолет принадлежал физлицу

20 февраля 2025 16:30  [47] Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование после падения самолета в Кстовском округе 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным трудовой инспекции, легкомоторный самолет принадлежит физическому лицу.

Специалисты проводят комплекс мер, которые помогут выяснить, существует ли связь с производственным процессом.

Ранее сообщалось, что воздушное судно Van’s RV-7 совершило жесткую посадку на аэродроме Восточный. После падения самолет загорелся. В результате инцидента от полученных травм скончались командир судна и пассажир.

Следователи возбудили уголовное дело. Также расследование проводит МАК.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар Самолеты
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2025 11:43  [917] Опубликованы фото с места крушения самолета под Нижним Новгородом
20 февраля 2025 11:30  [262] Два человека погибли при крушении самолета под Нижним Новгородом
20 февраля 2025 11:25  [314] Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось проверками
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph