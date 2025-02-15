Разбившийся под Нижним Новгородом самолет принадлежал физлицу

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Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование после падения самолета в Кстовском округе 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным трудовой инспекции, легкомоторный самолет принадлежит физическому лицу.
Специалисты проводят комплекс мер, которые помогут выяснить, существует ли связь с производственным процессом.
Ранее сообщалось, что воздушное судно Van’s RV-7 совершило жесткую посадку на аэродроме Восточный. После падения самолет загорелся. В результате инцидента от полученных травм скончались командир судна и пассажир.
Следователи возбудили уголовное дело. Также расследование проводит МАК.
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