Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесут не раньше марта Политика

Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа в единый городской округ будет внесен в Законодательное собрание Нижегородской области после завершения всех необходимых процедур согласования. Соответствующую информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в государственно-правовом департаменте региона.

Планируемое слияние должно состояться в 2025 году. Вопрос уже обсуждался на публичных слушаниях, которые прошли в декабре прошлого года. Жители Нижнего Новгорода высказались в поддержку объединения. В Кстове мнения разделились: за инициативу проголосовали 195 человек, против — 191. Несмотря на это, депутаты обоих муниципалитетов поддержали создание единого округа.

Однако на заседании регионального парламента 27 февраля этот вопрос рассматриваться не будет — его пока нет в повестке. По данным "Ъ-Приволжья", внесение законопроекта планируется не раньше марта.