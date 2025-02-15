Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесут не раньше марта

Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа в единый городской округ будет внесен в Законодательное собрание Нижегородской области после завершения всех необходимых процедур согласования. Соответствующую информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в государственно-правовом департаменте региона.
Планируемое слияние должно состояться в 2025 году. Вопрос уже обсуждался на публичных слушаниях, которые прошли в декабре прошлого года. Жители Нижнего Новгорода высказались в поддержку объединения. В Кстове мнения разделились: за инициативу проголосовали 195 человек, против — 191. Несмотря на это, депутаты обоих муниципалитетов поддержали создание единого округа.
Однако на заседании регионального парламента 27 февраля этот вопрос рассматриваться не будет — его пока нет в повестке. По данным "Ъ-Приволжья", внесение законопроекта планируется не раньше марта.
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