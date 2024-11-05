Андрей Самсонов: Объединение Нижнего Новгорода и Кстова в краткосрочной перспективе несет больше проблем, чем преимуществ Общество

В нижегородских СМИ вновь возникла тема потенциального слияния города Кстово и Кстовского района с Нижним Новгородом. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов Кстова, заседание которого запланировано на 26 ноября. Если они поддержат проект объединения, то их предложение будет направлено главе города Нижнего Новгорода, депутатам Нижегородской Городской думы, и начнется следующий этап реализации проекта с соблюдением всех прописанных в законе процедур.

Эксперты оценили идею слияния Нижнего Новгорода с городами-соседями, а также спрогнозировали различные эффекты, которые возникнут при этом объединении.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Присоединение части Нижегородской агломерации к Нижнему Новгороду долго дискутируется по причине крайней неоднозначности любого из решений. С точки зрения долгосрочной перспективы развития Нижнего Новгорода как крупного мегаполиса - это безусловно необходимый шаг, стимулирующий развитие. Проблема в том, что в средне- и краткосрочной перспективе, такое решение несет больше социальных и экономических проблем и рисков, нежели преимуществ.

В краткосрочной перспективе выиграют застройщики, получающие под "освоение" значительные объемы земель, чья стоимость вырастет в силу нового, “городского” статуса территорий. К выигравшим можно отнести и жителей отдельных микрорайонов, таких как "Анкудиновский парк", улицы Академической и т.п., которые получат полный доступ к региональной и муниципальной социальной инфраструктуре Нижнего Новгорода. Постепенно, в связи с изменением статуса, вырастет стоимость земли и недвижимости на присоединяемой территории, так что в плюсе окажутся их владельцы. Улучшится транспортное сообщение.

Средне- и краткосрочных минусов значительно больше. Довольно быстро, в соответствии с новым статусом, жители лишатся всех льгот, доплат и преференций, которые они имели. Вырастут коммунальные и другие тарифы. Возрастет нагрузка на муниципальную и региональную социальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, общественный транспорт, в основном, в близлежащих районах города. В самом Нижнем Новгороде на некоторое время затормозится реновация старого и ветхого жилого фонда, так как застройщики получат доступ к освоению территорий с тем же городским статусом, но без дополнительной нагрузки расселения.

Для власти, как региональной, так и муниципальной, количество "минусов", на начальном этапе, тоже перевешивает. Потребуются огромные финансовые ресурсы для развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, "подтягивания" её до уровня районов областного центра. Описанные выше проблемы создадут новые точки социального напряжения и недовольства. Хорошим примером, дающим некоторое представление о будущих проблемах, может служить соседняя Москва советского периода. Знаменитые Черемушки, Бирюлево и т.п. - бывшие окраины, присоединенные к столице. И прошедшие довольно сложный и длительный путь до своего превращения в благополучные городские районы.

Если решение о присоединении будет принято, то главным будет вопрос о его своевременности. В Нижнем Новгороде остаётся достаточно территорий, нуждающихся в реновации и комплексном развитии, хватает нерешенных инфраструктурных проблем. Явно, в отличие от Москвы, не наблюдается переизбытка финансовых ресурсов. Развитие "вширь" включая уже построенные микрорайоны, также можно вести за счет передачи городу отдельных территорий, а не полного присоединения крупных самодостаточных муниципальных образований. Аналогичным образом можно решить и социальные проблемы жителей этих микрорайонов и населенных пунктов. Никакой реальной необходимости для столь радикального решения, как присоединение к Нижнему Новгороду целых районов, сегодня нет".