Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [6838] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [3019] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
01 февраля 2024 14:58  [2649] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2583] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
01 февраля 2024 12:14  [2382] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
19 сентября 2024 15:53  [2242] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
22 декабря 2023 16:32  [2079] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
08 апреля 2024 19:35  [2079] Игорь Тюрин: "Нижегородский АПК благодаря господдержке прошел путь от критического состояния 90-х до сегодняшних рекордных урожаев"
22 декабря 2023 18:54  [1950] Евгений Люлин: "Нижегородская область продемонстрировала эффективную работу по реализации нацпроектов"
30 января 2024 12:25  [1774] Игорь Ларионов: "Мы уважаем любого соперника, но никого не будем бояться"
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2024 15:22  [3] Андрей Самсонов: Объединение Нижнего Новгорода и Кстова в краткосрочной перспективе несет больше проблем, чем преимуществ
21 ноября 2024 15:01  [8] Более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде
21 ноября 2024 14:40  [79] На "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ
21 ноября 2024 14:29  [97] Итоги первого этапа Международной научно-технической конференции молодежи подвели в "Транснефть-Верхняя Волга"
21 ноября 2024 14:18  [113] Законопроект о наказании за продажу вейпов детям будет внесеy в Госдуму
21 ноября 2024 14:06  [108] ЛУКОЙЛ поддержал нижегородский иппотерапевтический проект
21 ноября 2024 13:20  [155] Сквер Петровского в Нижнем Новгороде благоустроят после открытия станции метро "Площадь Сенная"
21 ноября 2024 13:00  [135] Нижегородцы смогут оплачивать штрафы и налоги на портале "Карта жителя"
21 ноября 2024 12:42  [190] Дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года
21 ноября 2024 12:12  [149] Андрей Чечерин представил проекты "Квартал здоровья" и "Семейный квартал"
Общество

Андрей Самсонов: Объединение Нижнего Новгорода и Кстова в краткосрочной перспективе несет больше проблем, чем преимуществ

21 ноября 2024 15:22  [3] Общество

В нижегородских СМИ вновь возникла тема потенциального слияния города Кстово и Кстовского района с Нижним Новгородом. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов Кстова, заседание которого запланировано на 26 ноября. Если они поддержат проект объединения, то их предложение будет направлено главе города Нижнего Новгорода, депутатам Нижегородской Городской думы, и начнется следующий этап реализации проекта с соблюдением всех прописанных в законе процедур.

Эксперты оценили идею слияния Нижнего Новгорода с городами-соседями, а также спрогнозировали различные эффекты, которые возникнут при этом объединении.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Присоединение части Нижегородской агломерации к Нижнему Новгороду долго дискутируется по причине крайней неоднозначности любого из решений. С точки зрения долгосрочной перспективы развития Нижнего Новгорода как крупного мегаполиса - это безусловно необходимый шаг, стимулирующий развитие. Проблема в том, что в средне- и краткосрочной перспективе, такое решение несет больше социальных и экономических проблем и рисков, нежели преимуществ.

В краткосрочной перспективе выиграют застройщики, получающие под "освоение" значительные объемы земель, чья стоимость вырастет в силу нового, “городского” статуса территорий. К выигравшим можно отнести и жителей отдельных микрорайонов, таких как "Анкудиновский парк", улицы Академической и т.п., которые получат полный доступ к региональной и муниципальной социальной инфраструктуре Нижнего Новгорода. Постепенно, в связи с изменением статуса, вырастет стоимость земли и недвижимости на присоединяемой территории, так что в плюсе окажутся их владельцы. Улучшится транспортное сообщение.

Средне- и краткосрочных минусов значительно больше. Довольно быстро, в соответствии с новым статусом, жители лишатся всех льгот, доплат и преференций, которые они имели. Вырастут коммунальные и другие тарифы. Возрастет нагрузка на муниципальную и региональную социальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, общественный транспорт, в основном, в близлежащих районах города. В самом Нижнем Новгороде на некоторое время затормозится реновация старого и ветхого жилого фонда, так как застройщики получат доступ к освоению территорий с тем же городским статусом, но без дополнительной нагрузки расселения.

Для власти, как региональной, так и муниципальной, количество "минусов", на начальном этапе, тоже перевешивает. Потребуются огромные финансовые ресурсы для развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, "подтягивания" её до уровня районов областного центра. Описанные выше проблемы создадут новые точки социального напряжения и недовольства. Хорошим примером, дающим некоторое представление о будущих проблемах, может служить соседняя Москва советского периода. Знаменитые Черемушки, Бирюлево и т.п. - бывшие окраины, присоединенные к столице. И прошедшие довольно сложный и длительный путь до своего превращения в благополучные городские районы.

Если решение о присоединении будет принято, то главным будет вопрос о его своевременности. В Нижнем Новгороде остаётся достаточно территорий, нуждающихся в реновации и комплексном развитии, хватает нерешенных инфраструктурных проблем. Явно, в отличие от Москвы, не наблюдается переизбытка финансовых ресурсов. Развитие "вширь" включая уже построенные микрорайоны, также можно вести за счет передачи городу отдельных территорий, а не полного присоединения крупных самодостаточных муниципальных образований. Аналогичным образом можно решить и социальные проблемы жителей этих микрорайонов и населенных пунктов. Никакой реальной необходимости для столь радикального решения, как присоединение к Нижнему Новгороду целых районов, сегодня нет".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово Мнения Нижегородская агломерация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph