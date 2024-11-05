Андрей Чугунов: "Получится в Кстове, получится и в других местах" Общество

Андрей Чугунов:

В нижегородских СМИ вновь возникла тема потенциального слияния города Кстово и Кстовского района с Нижним Новгородом. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов Кстова, заседание которого запланировано на 26 ноября. Если они поддержат проект объединения, то их предложение будет направлено главе города Нижнего Новгорода, депутатам Нижегородской Городской думы, и начнется следующий этап реализации проекта с соблюдением всех прописанных в законе процедур.

Эксперты оценили идею слияния Нижнего Новгорода с городами-соседями, а также спрогнозировали различные эффекты, которые возникнут при этом объединении.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Нижегородская агломерация из достаточно умозрительной конструкции, похоже, становится вполне осязаемой. Процесс включения ближайших пригородов в границы центра идет уже достаточно давно. Причем, очень причудливыми шагами. Просто вспомните "протуберанец" Новой Москвы, объяснения появления которого я, честно говоря, не помню. Но на карте это выглядит, как, извините, грыжа.

Станет ли такой "грыжей" для Нижнего присоединение Кстова? Не знаю. Потому что вопросов этот шаг вызывает больше, чем есть ответов. Присоединят только населенный пункт Кстово или весь муниципальный район с "городами, лесами и весями"? Останутся ли льготы у сельских учителей, врачей и культработников, которые в одночасье могут стать городскими. Сразу ли появятся в кстовских селах централизованное отопление, газ и вод — главные признаки городской жизни — или нет? Пригородный транспорт станет городским и по ценам, и по расписанию, и по наличию «умных остановок», и по другим параметрам? Боюсь, сейчас на эти вопросы никто не ответит. Но то, что у городской власти — выборной и исполнительной — прибавится головной боли понятно всем. Какие "пряники" ей за это положены, тоже не очень понятно. Разве что НДФЛ’а станет побольше за счет "Лукойла" и "Сибура", но ведь и распределять его придется на большее количество населения и территорий. Есть предположение, что для региональной власти это пробный шар. Как следует из статьи на сайте Стратегии развития Нижегородской области, агломерация состоит из ядер четырех типов. Цитирую: "Главным ядром агломерации выступает сам Нижний Новгород, расположенные вокруг города-спутники представляют собой кольцо ядер других уровней. К ядрам второго порядка относятся Дзержинск и Кстово… Ядра третьего порядка включают Бор и Балахну, четвёртого уровня — Городец и Богородск." Получится в Кстове, получится и в других местах. Если, конечно, к тому времени сам Нижний не попадет в очередную "грыжу" не просто Новой, а Самой новой Москвы".