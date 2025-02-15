На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2025 15:12  [27] Щетинина озвучила в Совете Федерации предложения для повышения репродуктивного здоровья
20 февраля 2025 15:06  [44] Экспертиза второй раз отклонила проект строительства детской больницы в Сормове
20 февраля 2025 14:45  [89] Нижегородец отдаст в собственность города участок для расширения кладбища
20 февраля 2025 14:00  [122] Участнику СВО в Нижнем Новгороде вручили медаль "За храбрость" II степени
20 февраля 2025 13:47  [113] Число отремонтированных дорог в Нижегородской области выросло вдвое с 2018 года
20 февраля 2025 13:37  [107] Студенческие научные конференции 2025: платформа профессионального роста
20 февраля 2025 13:36  [98] История мовиля: как легендарное средство для защиты кузова изменилось со временем
20 февраля 2025 13:33  [126] Почти 90 электробусов и трамваев купили для Нижнего Новгорода в 2024 году
20 февраля 2025 12:59  [153] Рустам Досаев высказался о переходе нижегородских маршруток на брутто-контракты
20 февраля 2025 12:02  [143] Сын и внук-участник СВО написали книгу по фронтовому дневнику своего предка
Общество

Экспертиза второй раз отклонила проект строительства детской больницы в Сормове

20 февраля 2025 15:06  [44] Общество

Проектная документация для строительства детской больницы №17 в Сормовском районе Нижнего Новгорода второй раз получила отрицательное заключение государственной экспертизы.  

Заказчиком проекта выступает ГУ "Нижегородстройзаказчик", а проектированием занимаются ООО "Парсек" и АО "Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".  

Оценку документации проводило ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Первый раз эксперты отклонили проект в феврале 2024 года, а повторная проверка снова выявила несоответствия.  

Изначально контракт на разработку проекта заключили с ООО "Парсек" в 2023 году. Стоимость договора составила 11,9 млн рублей, но спустя год он был расторгнут по соглашению сторон. Компания получила 929 тысяч рублей за выполненные работы.  

После этого в мае 2024 года новый контракт на проектирование и строительство больницы подписали с "Дирекцией по строительству". Согласно договору, стоимость проекта составила 661,9 млн рублей, а завершение работ было запланировано на 2025 год.  

Пока остается неясным, какие корректировки потребуется внести, чтобы проект наконец получил одобрение экспертов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Строительство
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2025 14:10  [392] Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 13:24  [445] Проект реставрации Дома Сиротина в Нижнем Новгороде вновь не прошел госэкспертизу
29 января 2025 20:03  [656] Разработка проекта ФОКа на Родионова выходит на финишную прямую
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph