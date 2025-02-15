Экспертиза второй раз отклонила проект строительства детской больницы в Сормове Общество

Проектная документация для строительства детской больницы №17 в Сормовском районе Нижнего Новгорода второй раз получила отрицательное заключение государственной экспертизы.

Заказчиком проекта выступает ГУ "Нижегородстройзаказчик", а проектированием занимаются ООО "Парсек" и АО "Спецзастройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Оценку документации проводило ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Первый раз эксперты отклонили проект в феврале 2024 года, а повторная проверка снова выявила несоответствия.

Изначально контракт на разработку проекта заключили с ООО "Парсек" в 2023 году. Стоимость договора составила 11,9 млн рублей, но спустя год он был расторгнут по соглашению сторон. Компания получила 929 тысяч рублей за выполненные работы.

После этого в мае 2024 года новый контракт на проектирование и строительство больницы подписали с "Дирекцией по строительству". Согласно договору, стоимость проекта составила 661,9 млн рублей, а завершение работ было запланировано на 2025 год.

Пока остается неясным, какие корректировки потребуется внести, чтобы проект наконец получил одобрение экспертов.