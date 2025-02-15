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Общество

Проект реставрации Дома Сиротина в Нижнем Новгороде вновь не прошел госэкспертизу

17 февраля 2025 13:24  [75] Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Проект обновления дома Сиротина на улице Славянской, 3 вновь не прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Здание построено в 1910 году и признано объектом культурного наследия регионального значения. В СМИ пишут, что в нем планируют открыть кондитерскую.

В информации ГИС ЕГРЗ указано, что проект приспособления ОКН для современного использования и результаты инженерных изысканий подготовили ООО "Велес", ООО "Проектриск" и ООО "Истоки". Застройщиком выступает АНО "АСИРИС".

Отметим, что в августе 2024 года проект реконструкции дома также не прошел госэкспертизу.

Ранее сообщалось, что в 2022 году ОКН регионального значения "Дом М.Н. Сиротина" был внесен в реестр границ ЕГРН. 

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Теги:
ОКН Реконструкция
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