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Политика

Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде

18 февраля 2025 14:10  [2] Политика

Вопрос строительства новых школ в 2025 году рассмотрели депутаты на заседании комиссии по развитию города 18 февраля. С докладом выступила глава департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".  

По словам чиновницы, по заказу МКУ "ГлавУКС" в городе ведутся проектно-изыскательские работы для возведения пяти образовательных объектов:  

  • Отдельный корпус школы №55 (Канавинский район, 700 мест) – проектная документация не прошла государственную экспертизу, подрядчик устраняет замечания.  
  • Школа в поселке Березовая Пойма (Московский район, 216 мест) – проектная документация не получила одобрения из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Для строительства необходимо предварительно возвести пожарное депо. Корректировка проекта приостановлена.  
  • Новый корпус школы №118 (990 мест) – проект направлен на государственную экспертизу.  
  • Отдельный корпус лицея №82 (Сормовский район, 400 мест) – документация также отправлена на госэкспертизу.  
  • Отдельный корпус школы №103 – ведется подготовка проектной документации и инженерные изыскания. Согласно муниципальному контракту, завершение строительства запланировано на 2027 год.  

Кроме того, Гераськина сообщила, что проектная документация для отдельно стоящего корпуса школы №134 (Приокский район, 700 мест) получила положительное заключение госэкспертизы в 2024 году.  

"Стоимость строительства составляет 1,141 млрд рублей. В январе 2025 года в адрес губернатора Нижегородской области направлено обращение о необходимости выделения дополнительного финансирования для реализации проекта", – уточнила глава депстроя.

Ранее сообщалось, что земельный совет утвердил выделение земли для строительства двух школ в Нижнем Новгороде и Кстовском районе.

 

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Теги:
Гордума Строительство Школы
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