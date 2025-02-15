Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде

Вопрос строительства новых школ в 2025 году рассмотрели депутаты на заседании комиссии по развитию города 18 февраля. С докладом выступила глава департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам чиновницы, по заказу МКУ "ГлавУКС" в городе ведутся проектно-изыскательские работы для возведения пяти образовательных объектов:
Кроме того, Гераськина сообщила, что проектная документация для отдельно стоящего корпуса школы №134 (Приокский район, 700 мест) получила положительное заключение госэкспертизы в 2024 году.
"Стоимость строительства составляет 1,141 млрд рублей. В январе 2025 года в адрес губернатора Нижегородской области направлено обращение о необходимости выделения дополнительного финансирования для реализации проекта", – уточнила глава депстроя.
Ранее сообщалось, что земельный совет утвердил выделение земли для строительства двух школ в Нижнем Новгороде и Кстовском районе.
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