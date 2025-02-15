Депутаты ЗСНО предложили управлять светофорами на Белинке с помощью ИИ Общество

Работу светофорных объектов и организацию движения на перекрестке улиц Белинского и Ошарской в Нижнем Новгороде обсудили на заседании комитета по транспорту ЗСНО 20 февраля.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", вопрос поднял депутат Заксобрания Василий Суханов. Парламентарий раскритиковал организацию дорожного движения на данном участке и порекомендовал нижегородскому "Центру организации дорожного движения" применить для управления здешними светофорами модель искусственного интеллекта.

"Нужна модель управления транспортными потоками, чтобы автомобили не создавали пробок на подъезде к этому перекрестку. Мы все помним, какой коллапс был во время перекладки трамвайных путей на Белинского. Город должен создавать механизмы пропускной способности дорог", - отметил в своем выступлении депутат.

Председатель комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович ответил, что в целом согласен с критикой Василия Суханова и работу светофоров необходимо отрегулировать. В ходе дискуссии депутаты также указали, что этот частный случай во многом является показательным для города, в котором активно ведется жилищное строительство. Так, выезд из многих микрорайонов в утренние часы уже значительно затруднен.

"Мы же все сами тоже ездим по городу и все это тоже видим", - добавил кто-то из парламентариев.

В свою очередь, в ЦОДД напомнили, что с прошлого года существует мобильное приложение "Мой Нижний Новгород", в котором в режиме реального времени отображаются перекрытия дорог.

В итоге депутаты договорились держать данный вопрос на контроле, а ЦОДД было рекомендовано продолжать работу по внедрению механизмов интеллектуальной дорожной сети (ИТС).

Ранее сообщалось, что новые светофоры установят в Нижнем Новгороде.