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Общество

Нижегородские депутаты намерены добиться изменения режима работы светофоров

23 января 2025 16:54  [140] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские депутаты намерены добиться изменения режимы работы светофорных объектов в Нижнем Новгороде. Данный обсуждался на заседании комитета по транспорту и связи регионального парламента 23 января, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как подчеркнул депутат нижегородского Заксобрания, член комитета по транспорту Василий Суханов, с учетом многочисленных ремонтов на дорогах областного центра, крайне важно не допустить коллапса. По мнению парламентария, именно работа светофоров в городе сегодня в первую очередь нуждается в отладке. Депутаты считают, что особенно актуальным вопрос стал после начала ремонта части Мызинского моста.

Также парламентарии обратили внимание властей Нижнего Новгорода на необходимость своевременного информирования горожан о начале дорожных работ.

Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович сообщил, что вопросы работы светофоров и информирования о дорожных ремонтах найдут свое отражение в интеллектуальной транспортной системе Нижегородской агломерации. 

Ранее сообщалось, что работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание Транспорт
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