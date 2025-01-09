Нижегородские депутаты намерены добиться изменения режима работы светофоров Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские депутаты намерены добиться изменения режимы работы светофорных объектов в Нижнем Новгороде. Данный обсуждался на заседании комитета по транспорту и связи регионального парламента 23 января, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как подчеркнул депутат нижегородского Заксобрания, член комитета по транспорту Василий Суханов, с учетом многочисленных ремонтов на дорогах областного центра, крайне важно не допустить коллапса. По мнению парламентария, именно работа светофоров в городе сегодня в первую очередь нуждается в отладке. Депутаты считают, что особенно актуальным вопрос стал после начала ремонта части Мызинского моста.

Также парламентарии обратили внимание властей Нижнего Новгорода на необходимость своевременного информирования горожан о начале дорожных работ.

Председатель постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович сообщил, что вопросы работы светофоров и информирования о дорожных ремонтах найдут свое отражение в интеллектуальной транспортной системе Нижегородской агломерации.

Ранее сообщалось, что работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок.