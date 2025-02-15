Умеренно холодные выходные ждут жителей Нижнего Новгорода Общество

Предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будут умеренно холодными. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

По информации синоптиков, в субботу, 22 февраля, нижегородцев ждет пасмурная погода. Осадки не прогнозируются. Днем будет -4... -6 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -10.

В воскресенье, 23 февраля, ожидается ясная и солнечная погода. Обойдется без осадков. Утром температура воздуха составит -7 градусов, днем поднимется до -4... -6, а ночью опустится до -10... -14 градусов.

Метеочувствительным людям в эти выходные можно не беспокоиться: магнитное поле будет спокойным.

Ранее сообщалось, что сильного половодья этой весной в Нижегородской области ждать не стоит.

Также сообщалось, что синоптики ожидают тёплый март в Нижегородской области.