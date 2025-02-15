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Общество

Бастрыкин ждет итоги проверки по факту ДТП с автобусом в Кстовском округе

21 февраля 2025 11:35  [101] Общество

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ДТП с автобусом в селе Большая Ельня Кстовского округа, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, 19 февраля микроавтобус въехал в мусоровоз на Магистральной улице. В результате аварии пострадал водитель и трое пассажиров. Происшествием заинтересовались в региональной Гострудинспекции. А после собственную проверку начал нижегородский СК.

Председатель СК России Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Айрату Ахметшину доложить о ходе и результате проверки. 

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления семьи угарным газом в Кулебаках.

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Теги:
ДТП СК РФ
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