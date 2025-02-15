Бастрыкин ждет итоги проверки по факту ДТП с автобусом в Кстовском округе Общество

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ДТП с автобусом в селе Большая Ельня Кстовского округа, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, 19 февраля микроавтобус въехал в мусоровоз на Магистральной улице. В результате аварии пострадал водитель и трое пассажиров. Происшествием заинтересовались в региональной Гострудинспекции. А после собственную проверку начал нижегородский СК.

Председатель СК России Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Айрату Ахметшину доложить о ходе и результате проверки.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления семьи угарным газом в Кулебаках.