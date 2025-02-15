Маршрут автобуса Т-94 изменили в Нижнем Новгороде

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С 21 февраля маршрутный автобус Т-94 начал работать по государственному контракту, сменил номер на А-94 и изменил схему движения. Об этом сообщил Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
Теперь автобусы не будут проходить через остановку "Зоопарк Лимпопо". Вместо этого они будут курсировать по улицам Мирошникова и Чаадаева. Ожидается, что такие изменения улучшат транспортную доступность жилых микрорайонов и территории завода "Сокол".
Кроме того, с 21 февраля по госконтракту начал работать маршрут Т-55. В его случае изменился только номер — теперь он обозначается как А-55.
Ранее сообщалось, что в областном центре ищут перевозчиков для автобусных маршрутов А-24 и А-45.
Также мы рассказывали о планируемом создании еще трех выделенок в Нижнем Новгороде.
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