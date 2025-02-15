Остановку автобусов на проспекте Ленина перенесли к дому №79С

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Остановку автобусов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде перенесли к дому №79С. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".
В ЦРТС уточнили, что остановка автобусов "Пролетарская" в направлении площади Киселева переносится с 21 февраля.
Речь идет о маршрутах Т-59, Т-40, А-97, А-93, А-77, А-68, А-67, А-63, А-56, А-40, А-21, А-20, А-21, а также о маршруте электробуса Э-14.
По данным ведомства, еще три дня посадка и высадка пассажиров будет проходить и на старой, и на новых остановках.
Ранее сообщалось, что перевозчиков ищут для автобусных маршрутов А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде.
Напомним, что депутат Заксобрания Рустам Досаев высказался о переходе нижегородских маршруток на брутто-контракты.
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