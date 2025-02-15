Остановку автобусов на проспекте Ленина перенесли к дому №79С Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Остановку автобусов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде перенесли к дому №79С. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

В ЦРТС уточнили, что остановка автобусов "Пролетарская" в направлении площади Киселева переносится с 21 февраля.

Речь идет о маршрутах Т-59, Т-40, А-97, А-93, А-77, А-68, А-67, А-63, А-56, А-40, А-21, А-20, А-21, а также о маршруте электробуса Э-14.

По данным ведомства, еще три дня посадка и высадка пассажиров будет проходить и на старой, и на новых остановках.

Ранее сообщалось, что перевозчиков ищут для автобусных маршрутов А-24 и А-45 в Нижнем Новгороде.

Напомним, что депутат Заксобрания Рустам Досаев высказался о переходе нижегородских маршруток на брутто-контракты.