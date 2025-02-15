Электробусы перевезли в Нижнем Новгороде более 6,7 млн пассажиров за год

В Нижнем Новгороде исполнился год с момента запуска электробусов на городские маршруты. За это время они перевезли свыше 6,7 млн пассажиров, сообщили в ГП НО "Нижегородэлектротранс".
Общий пробег электрического транспорта за год составил около 1,6 млн километров.
Напомним, с 1 марта 2025 года электробусы полностью заменят троллейбусы в нагорной части города.
Ранее сообщалось, что интервалы движения электробусов Э-9 и Э-17 сократят в час пик в Нижнем Новгороде.
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