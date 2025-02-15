Бастрыкин потребовал возобновить расследование по делу о травме ребенка в Арзамасе Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела, касающегося травмы 12-летнего мальчика во время занятий самбо в физкультурно-оздоровительном комплексе "Звездный" в Арзамасе.

С просьбой разобраться в ситуации к главе СКР через его приемную во "ВКонтакте" обратилась мать пострадавшего ребенка. Она выразила несогласие с ходом расследования и считает, что ответственность должна нести не только 16-летний подросток, причинивший вред ее сыну, но и тренер, который не обеспечил безопасность на тренировке.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Во время разминки старший ученик толкнул мальчика, из-за чего тот упал и получил перелом бедренной кости со смещением. Ребенок был госпитализирован и прошел длительное лечение.

По факту происшествия Следственное управление СК по Нижегородской области возбудило два уголовных дела. Первое касалось нарушения требований безопасности при оказании услуг, но впоследствии было прекращено. Второе – в отношении 16-летнего подростка – уже направлено в суд.

После обращения матери пострадавшего Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Айрату Ахметшину возобновить расследование прекращенного дела и представить доклад о его ходе. Центральный аппарат СКР взял выполнение поручения на особый контроль.