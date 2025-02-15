Скрывшемуся с места ДТП нижегородцу грозит до 12 лет тюрьмы Происшествия

Уголовное дело завели по факту ДТП в Сормове, которое произошло утром 19 февраля. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.

Установлено, что 43-летний водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в районе дома №3 на Телеграфной улице. Мужчина за рулем автомобиля Kia скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощь. Пенсионерка была доставлена в больницу, где позже скончалась.

Полицейские организовали поиски лихача. Вскоре его личность была установлена - виновником аварии оказался ранее не судимый житель приволжской столицы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как уточнили в полиции, сбившему старушку автомобилисту грозит до 12 лет.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово.