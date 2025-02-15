На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 февраля 2025 16:36  [59] Скрывшемуся с места ДТП нижегородцу грозит до 12 лет тюрьмы
21 февраля 2025 15:55  [212] Бывшего замглавы управделами нижегородского правительства отправили в СИЗО
21 февраля 2025 14:00  [160] 46-летний курильщик заживо сгорел в Володарске
21 февраля 2025 13:34  [347] Погибшая под колесами ПАЗа нижегородка работала в облправительстве
21 февраля 2025 12:28  [230] Родители винят врачей в смерти 3-летней девочки в Нижнем Новгороде
21 февраля 2025 11:50  [606] Прокуратура добивается смягчения приговора нижегородскому охраннику
21 февраля 2025 11:00  [243] 7 человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово
21 февраля 2025 09:53  [478] Нижегородский аэродром, где рухнул самолет, мог проводить учебные полеты
21 февраля 2025 07:00  [252] Лжеброкеры развели жителя Навашина на 1,4 млн рублей
20 февраля 2025 20:30  [315] Рецидивист вынес из квартиры нижегородки ювелирку на 1 млн рублей
Происшествия

Скрывшемуся с места ДТП нижегородцу грозит до 12 лет тюрьмы

21 февраля 2025 16:36  [59] Происшествия

Уголовное дело завели по факту ДТП в Сормове, которое произошло утром 19 февраля. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.

Установлено, что 43-летний водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в районе дома №3 на Телеграфной улице. Мужчина за рулем автомобиля Kia скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощь. Пенсионерка была доставлена в больницу, где позже скончалась.

Полицейские организовали поиски лихача. Вскоре его личность была установлена - виновником аварии оказался ранее не судимый житель приволжской столицы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Как уточнили в полиции, сбившему старушку автомобилисту грозит до 12 лет. 

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
21 февраля 2025 11:00  [243] 7 человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово
20 февраля 2025 15:44  [734] Водителя автобуса, насмерть сбившего женщину у Московского вокзала, задержали
20 февраля 2025 12:27  [464] Задавившего пенсионерку водителя ищут в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph