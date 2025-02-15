Порядка 4 млн кв. м жилья возведут по КРТ в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области в рамках комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить около 4 млн кв. метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

По словам и.о. главы минграда Дарьи Шунаевой, общая площадь территорий, подлежащих КРТ, составляет более 634 га.

Кроме того, в планах расселить почти 300 тысяч кв. метров аварийного жилья, в котором проживает более 14 тысяч человек. В рамках КРТ будет создадут новую социальную инфраструктуру: это пять школ на 2,5 тысячи учеников и 36 детсадов на 7 тысяч детей.

В прошлом году началась работа над несколькими проектами в рамках КРТ. Одним из них является территория в Сарове, где планируется построить более 300 тысяч кв. метров жилья.

Также в Нижнем Новгороде готовятся к реализации проекты "ИТ-Квартал" площадью 4,92 гектара и "Правительственный квартал" на участке более 14 гектаров. Помимо этого, в текущем году будет начата работа над пятью территориями в Нижнем Новгороде и одной в Дзержинске в рамках КРТ.

Ранее сообщалось, что экспертиза второй раз отклонила проект строительства детской больницы в Сормове.