Неизвестный водитель сбил 22-летнего пешехода в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестный водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся. Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло поздно вечером 20 февраля возле дома №4 на улице Бориса Панина.

Водитель совершил наезд на 22-летнего пешехода, который в этот момент находился на тротуаре. Молодой человек был госпитализирован в больницу имени Н.А. Семашко.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Виновника ДТП ищут.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при столкновении двух авто на дороге Нижний Новгород - Кстово.