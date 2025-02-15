FlyDubai может запустить рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай до конца года

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FlyDubai может запустить прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай (ОАЭ). Это следует из поста замгубернатора Олега Берковича в телеграм-канале.
По словам чиновника, в настоящее время ведутся переговоры с авиакомпанией. 21 февраля нижегородская делегация встретилась с руководством FlyDubai.
Предполагается, что положительное решение будет принято до конца 2025 года. «Будем прорабатывать детали», - заключил Беркович.
Ранее сообщалось, что с 14 марта стартуют вылеты из Нижнего Новгорода в Кострому.
Также мы рассказывали, что Нижний Новгород и Сухум обсуждают возможность запуска прямых рейсов в 2025 году.
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