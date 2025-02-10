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Общество

Нижегородцы вернули 47 млн рублей через суд с поддержкой Роспотребнадзора

12 февраля 2025 19:00  [74] Общество

Жители Нижегородской области смогли вернуть 47 миллионов рублей благодаря судебным разбирательствам, в которых участвовали специалисты Роспотребнадзора. Об этом 12 февраля сообщила заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова.  

За год сотрудники Роспотребнадзора приняли участие в 494 судебных заседаниях, из которых 423 завершились в пользу потребителей. Кроме того, само управление подало 104 иска, и 83 из них были удовлетворены.  

Всего в 2024 году в ведомство поступило 8 743 обращения от нижегородцев, столкнувшихся с нарушением своих прав как потребителей.

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Теги:
Деньги Роспотребнадзор
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