Нижегородцы вернули 47 млн рублей через суд с поддержкой Роспотребнадзора Общество

Жители Нижегородской области смогли вернуть 47 миллионов рублей благодаря судебным разбирательствам, в которых участвовали специалисты Роспотребнадзора. Об этом 12 февраля сообщила заместитель руководителя регионального управления ведомства Наталья Садыкова.

За год сотрудники Роспотребнадзора приняли участие в 494 судебных заседаниях, из которых 423 завершились в пользу потребителей. Кроме того, само управление подало 104 иска, и 83 из них были удовлетворены.

Всего в 2024 году в ведомство поступило 8 743 обращения от нижегородцев, столкнувшихся с нарушением своих прав как потребителей.