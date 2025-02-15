XI Спартакиада АПЗ прошла в профилактории "Морозовский" Спорт

С лыжной эстафеты началась XI спартакиада Арзамасского приборостроительного завода, посвященная 80-летию Великой Победы. Соревнования прошли 16 февраля в профилактории "Морозовский", здесь подготовили отличную трассу для лыжников.

На старт вышли команды из 17 подразделений предприятия, в каждой двое мужчин и одна женщина. Эстафету бежали свободным стилем: мужчины – 2,5 км, женщины – 1,5 км.

Впервые для участия выдвинули своих спортсменов представители Молодежного совета и службы протокола, кроме того, в спартакиаде с этого года участвовали студенты АПК.

После команды "Старт" на трассе стало оживленно. Болельщики громкими криками подбадривали коллег.

"Я сегодня болею за бабушку Наталию Кулёву, – рассказал Иван Куликов (5 лет). – Она молодец, всегда участвует в соревнованиях. Сегодня приехала второй. Мы любим кататься на лыжах всей семьей, а летом я занимаюсь боксом".

У мужчин первым к финишу пришел лыжник со стажем регулировщик цеха №42 Игорь Лапин.

"Пробежал за 7 минут 37 секунд, – прокомментировал Игорь. – Трасса рабочая, погода отличная, как раз для соревнований".

Лучшее время у женщин показала Ксения Дёмина, студентка 4 курса АПК и слесарь-сборщик цеха №49: 1,5 км трассы она преодолела за 5 минут 47 секунд.

Для спортсменов и болельщиков в этот день был организован шашлык и чай с пирогами. Участники соревнований подкрепили силы сухпайками. Все команды справились с испытанием и дошли до финиша.

Победители получили грамоты, денежные призы, а также сертификаты от профилактория "Морозовский" на два лица. Награждение провели председатель профкома Александр Тюрин и начальник отдела социальной культуры и быта Вадим Карпычев.

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Александр Барыкин