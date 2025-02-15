Бывшего замглавы управделами нижегородского правительства отправили в СИЗО

В Нижнем Новгороде арестован бывший заместитель управления делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников. Источник в правоохранительных органах подтвердил НИА «Нижний Новгород» информацию, появившуюся в СМИ 21 февраля.
По имеющимся данным, экс-чиновник подозревается в крупной растрате.
Ранее сообщалось о громком задержании ректора НГАТУ Игоре Воротникове. По данным следствия, он фиктивно зачислял иностранных студентов для получения бюджетных средств, что позволяло студентам легализовать пребывание в России. После ареста Воротникова сотрудники вуза рассказали о хамстве и злоупотреблении с его стороны.
Также недавно появилась информация о задержании начальницы отдела ФССП в Сарове.
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