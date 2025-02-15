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Происшествия

Следователи выясняют причины гибели рабочего после падения с высоты на Бору

21 февраля 2025 18:00  [81] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту трагического происшествия, произошедшего на производстве в городском округе Бор.  

По данным следствия, 19 февраля в кузнечно-прессовом цехе на улице Луначарского мужчина выполнял рабочие операции, когда сорвался с высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.  

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Особое внимание уделяется проверке соблюдения техники безопасности на предприятии, а также наличию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов.  

Ранее сообщалось, что после взрыва на НПП "Орион" в Дзержинске предприятие было привлечено к ответственности и оштрафовано.

Напомним также, что 53-летний слесарь погиб при падении с высоты на Бору.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай СК РФ
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