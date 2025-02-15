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Общество

Оштрафовано дзержинское предприятие, где при взрыве пострадали рабочие

21 февраля 2025 12:56  [124] Общество

Предприятие "НПП Орион" в Дзержинске Нижегородской области привлечено к административной ответственности за нарушения охраны труда. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.  

Инцидент произошел вечером 29 августа 2024 года. На территории предприятия случился взрыв, после чего начался пожар. В результате двое рабочих — аппаратчики синтеза 3-го разряда, 54 и 67 лет — получили термические ожоги около 30% тела и были госпитализированы.  

По данным Гострудинспекции, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Специалисты установили, что на производстве использовалось оборудование, инструменты и материалы, не соответствующие требованиям технологии и выполняемым работам.  

За выявленные нарушения предприятие оштрафовали на 130 тысяч рублей.  

Этот случай стал уже третьим за последние полгода, когда "НПП Орион" привлекали к административной ответственности за несоблюдение норм охраны труда.  

Ранее компания дважды получила штрафы на сумму 80 тысяч рублей. Первый штраф был наложен после несчастного случая 26 июня, когда пострадал 43-летний сотрудник. Второй — после происшествия 12 сентября, когда 35-летний рабочий получил ожоги 70% поверхности тела.

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Теги:
Госинспекция труда
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