Агрессивный пациент устроил скандал в нижегородской поликлинике

В одной из поликлиник Нижегородской области произошел инцидент с участием пациента, чье поведение вынудило сотрудников вызвать полицию.
По информации Telegram-канала "Бокал прессека", происшествие случилось 20 февраля. Мужчина заранее позвонил в медицинское учреждение и угрожал приехать, чтобы устроить разбирательство с персоналом. По прибытии он начал вести себя агрессивно, спровоцировал конфликт и устроил скандал.
Из-за неадекватного поведения пациента врач-невролог отказалась продолжать его ведение, а администрация поликлиники обратилась в полицию.
Действия мужчины могут попасть под статью о мелком хулиганстве, что грозит ему штрафом или административным арестом на срок до 15 суток. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+