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Происшествия

Агрессивный пациент устроил скандал в нижегородской поликлинике

21 февраля 2025 16:57  [45] Происшествия

В одной из поликлиник Нижегородской области произошел инцидент с участием пациента, чье поведение вынудило сотрудников вызвать полицию.  

По информации Telegram-канала "Бокал прессека", происшествие случилось 20 февраля. Мужчина заранее позвонил в медицинское учреждение и угрожал приехать, чтобы устроить разбирательство с персоналом. По прибытии он начал вести себя агрессивно, спровоцировал конфликт и устроил скандал.  

Из-за неадекватного поведения пациента врач-невролог отказалась продолжать его ведение, а администрация поликлиники обратилась в полицию.  

Действия мужчины могут попасть под статью о мелком хулиганстве, что грозит ему штрафом или административным арестом на срок до 15 суток. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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Теги:
Медицина и здоровье Нападение Поликлиника
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