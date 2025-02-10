Еще одного таксиста жестоко избили в Нижнем Новгороде Происшествия

Неизвестный напал на водителя такси в Нижнем Новгороде, избив его прямо во время движения. В результате пострадавший не смог удержать управление, и автомобиль попал в ДТП.

Инцидент произошел 8 февраля в 01:50. По данным Гострудинспекции по Нижегородской области, таксист, работавший в ООО "Яндекс.Такси", получил ушибленную рану слизистой оболочки губы и частичное повреждение зубов.

Согласно медицинскому заключению, травмы квалифицированы как легкие. В связи с этим расследование проводится работодателем без привлечения инспектора труда, как того требует Трудовой кодекс РФ.

Напомним, что похожий инцидент произошел в областном центре в конце января. Тогда пьяный пассажир набросился на таксиста из-за опасного маневра, который, как ему показалось, совершил водитель. В итоге напавшего на таксиста арестовали. А потерпевший восстанавливается после побоев.

Ранее сообщалось, что мужчина избил девушку на глазах у прохожих в Автозаводском районе.