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Происшествия

Еще одного таксиста жестоко избили в Нижнем Новгороде

11 февраля 2025 15:13  [96] Происшествия

Неизвестный напал на водителя такси в Нижнем Новгороде, избив его прямо во время движения. В результате пострадавший не смог удержать управление, и автомобиль попал в ДТП.  

Инцидент произошел 8 февраля в 01:50. По данным Гострудинспекции по Нижегородской области, таксист, работавший в ООО "Яндекс.Такси", получил ушибленную рану слизистой оболочки губы и частичное повреждение зубов.  

Согласно медицинскому заключению, травмы квалифицированы как легкие. В связи с этим расследование проводится работодателем без привлечения инспектора труда, как того требует Трудовой кодекс РФ.

Напомним, что похожий инцидент произошел в областном центре в конце января. Тогда пьяный пассажир набросился на таксиста из-за опасного маневра, который, как ему показалось, совершил водитель. В итоге напавшего на таксиста арестовали. А потерпевший восстанавливается после побоев.

Ранее сообщалось, что мужчина избил девушку на глазах у прохожих в Автозаводском районе.

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Теги:
Госинспекция труда Избиение Такси
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