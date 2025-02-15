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Происшествия

Сотрудника нижегородского супермаркета жестоко избили прямо на работе

21 февраля 2025 17:48  [101] Происшествия

В одном из магазинов сети "Пятёрочка" в Нижнем Новгороде произошёл инцидент, который привёл к серьёзным травмам у сотрудника. Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование обстоятельств происшествия.  

По предварительным данным, 14 февраля 2025 года неизвестный мужчина напал на 46-летнего работника ООО "Агроторг" прямо на его рабочем месте в магазине, расположенном на бульваре Виктора Коноваленко.  

После случившегося пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, где врачи диагностировали у него переломы костей носа и стенок левой верхнечелюстной пазухи. По заключению специалистов, эти повреждения классифицируются как тяжёлые травмы.  

Несмотря на тяжесть случая, работодатель не направил уведомление о несчастном случае на производстве в установленный законом срок. Это является нарушением статьи 228.1 Трудового кодекса РФ.  

Сейчас Гострудинспекция проводит расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего.

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Теги:
Госинспекция труда Избиение
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