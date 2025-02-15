Сотрудника нижегородского супермаркета жестоко избили прямо на работе Происшествия

В одном из магазинов сети "Пятёрочка" в Нижнем Новгороде произошёл инцидент, который привёл к серьёзным травмам у сотрудника. Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, 14 февраля 2025 года неизвестный мужчина напал на 46-летнего работника ООО "Агроторг" прямо на его рабочем месте в магазине, расположенном на бульваре Виктора Коноваленко.

После случившегося пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, где врачи диагностировали у него переломы костей носа и стенок левой верхнечелюстной пазухи. По заключению специалистов, эти повреждения классифицируются как тяжёлые травмы.

Несмотря на тяжесть случая, работодатель не направил уведомление о несчастном случае на производстве в установленный законом срок. Это является нарушением статьи 228.1 Трудового кодекса РФ.

Сейчас Гострудинспекция проводит расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего.