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Общество

Нижегородцы сообщают о нехватке вакцины "Пентаксим" в поликлиниках

21 февраля 2025 18:27  [44] Общество

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с дефицитом комбинированной вакцины "Пентаксим", предназначенной для защиты детей от пяти опасных инфекций, включая коклюш и дифтерию. Родители начали массово жаловаться на отсутствие препарата, обсуждая проблему в социальных сетях.  

В облминздраве подтвердили: поставки вакцины осуществляются централизованно и в ограниченных объемах. По информации ведомства, заявка на препарат была подана своевременно, но из-за высокой востребованности запасы расходуются очень быстро.  

В минздраве заверили, что как только новая партия вакцины поступит в медицинские учреждения, родители будут оповещены, а дети приглашены на прививку. Также специалисты напоминают, что перед вакцинацией необходимо пройти консультацию с врачом.

Напомним, что нижегородцы также жаловались на нехватку препарата от аллергии на березу.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что в регион поступила партия вакцины от пневмококковой инфекции "Превенар 13".

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Теги:
Вакцинация Здоровье
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