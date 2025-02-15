Нижегородцы сообщают о нехватке вакцины "Пентаксим" в поликлиниках

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с дефицитом комбинированной вакцины "Пентаксим", предназначенной для защиты детей от пяти опасных инфекций, включая коклюш и дифтерию. Родители начали массово жаловаться на отсутствие препарата, обсуждая проблему в социальных сетях.
В облминздраве подтвердили: поставки вакцины осуществляются централизованно и в ограниченных объемах. По информации ведомства, заявка на препарат была подана своевременно, но из-за высокой востребованности запасы расходуются очень быстро.
В минздраве заверили, что как только новая партия вакцины поступит в медицинские учреждения, родители будут оповещены, а дети приглашены на прививку. Также специалисты напоминают, что перед вакцинацией необходимо пройти консультацию с врачом.
Напомним, что нижегородцы также жаловались на нехватку препарата от аллергии на березу.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что в регион поступила партия вакцины от пневмококковой инфекции "Превенар 13".
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