Нижегородцы сообщают о нехватке вакцины "Пентаксим" в поликлиниках Общество

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с дефицитом комбинированной вакцины "Пентаксим", предназначенной для защиты детей от пяти опасных инфекций, включая коклюш и дифтерию. Родители начали массово жаловаться на отсутствие препарата, обсуждая проблему в социальных сетях.

В облминздраве подтвердили: поставки вакцины осуществляются централизованно и в ограниченных объемах. По информации ведомства, заявка на препарат была подана своевременно, но из-за высокой востребованности запасы расходуются очень быстро.

В минздраве заверили, что как только новая партия вакцины поступит в медицинские учреждения, родители будут оповещены, а дети приглашены на прививку. Также специалисты напоминают, что перед вакцинацией необходимо пройти консультацию с врачом.

Напомним, что нижегородцы также жаловались на нехватку препарата от аллергии на березу.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что в регион поступила партия вакцины от пневмококковой инфекции "Превенар 13".