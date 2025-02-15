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Общество

Бойца СВО Романа Блохина посмертно наградили в Нижнем Новгороде

21 февраля 2025 18:47  [124] Общество

Фото: администрация Советского района

Нижегородец Роман Блохин, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно удостоен Ордена Мужества. Торжественная церемония награждения состоялась в Советском районе Нижнего Новгорода, где государственную награду передали родственникам бойца.  

В мероприятии приняли участие глава администрации Советского района Александр Иванов, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, а также военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хиллов. Почтить память героя пришли и представители школьных отрядов "Юнармии".  

Глава района Александр Иванов отметил мужество и самоотверженность Романа Блохина, подчеркнув, что он с честью выполнил свой долг перед Родиной.  

"Героизм Романа Игоревича не знает границ. Я благодарю вас за достойное воспитание сына, настоящего патриота, который проявил невероятную храбрость и самоотверженность в защите страны", — сказал он, обращаясь к родственникам погибшего.  

Завершая выступление, Александр Иванов выразил глубокие соболезнования семье бойца.

Ранее сообщалось, что участнику СВО в Нижнем Новгороде вручили медаль "За храбрость" II степени.

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Теги:
Военные Награды СВО
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