Бойца СВО Романа Блохина посмертно наградили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Советского района

Нижегородец Роман Блохин, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно удостоен Ордена Мужества. Торжественная церемония награждения состоялась в Советском районе Нижнего Новгорода, где государственную награду передали родственникам бойца.

В мероприятии приняли участие глава администрации Советского района Александр Иванов, военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, а также военный комиссар Советского и Нижегородского районов Сергей Хиллов. Почтить память героя пришли и представители школьных отрядов "Юнармии".

Глава района Александр Иванов отметил мужество и самоотверженность Романа Блохина, подчеркнув, что он с честью выполнил свой долг перед Родиной.

"Героизм Романа Игоревича не знает границ. Я благодарю вас за достойное воспитание сына, настоящего патриота, который проявил невероятную храбрость и самоотверженность в защите страны", — сказал он, обращаясь к родственникам погибшего.

Завершая выступление, Александр Иванов выразил глубокие соболезнования семье бойца.

Ранее сообщалось, что участнику СВО в Нижнем Новгороде вручили медаль "За храбрость" II степени.