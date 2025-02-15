Прилепин получил благодарность от Путина Общество

Известный российский писатель и росгвардеец Захар Прилепин отмечен благодарностью президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, награду Прилепину вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Церемония состоялась 19 февраля в Кремле.

За день до этого писатель получил из рук главы партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова медаль "За воинскую доблесть". Награду присудили Прилепину в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Медаль почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и выздоровления после ранения.

"Благодарность президента России и награда, полученная мной, - все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку <...> работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки "Сталь"", - заявил офицер.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Захар Прилепин вместе посетили премьерный показ сериала "Ополченский романс" (18+), снятого по рассказам нижегородца.