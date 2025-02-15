На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2025 19:00  [44] Прилепин получил благодарность от Путина
19 февраля 2025 18:53  [49] В Нижегородской области стартовал проект «Мои наставники»
19 февраля 2025 17:36  [117] Застройщик из Белгорода приступит к проекту КРТ на Автозаводе
19 февраля 2025 17:22  [120] Кино в дорогу: как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили "Авито" и онлайн-кинотеатр Wink.ru
19 февраля 2025 16:54  [164] Оператор нижегородского А-36 попал в реестр недобросовестных подрядчиков
19 февраля 2025 16:47  [510] Опасные бактерии нашли в сливочном масле в Нижегородской области
19 февраля 2025 16:26  [233] Нижегородский участник СВО добился выплаты 1 млн рублей за ранение
19 февраля 2025 15:59  [183] Еще пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под КРТ
19 февраля 2025 15:40  [194] Объемы жилищного строительства увеличили в Нижегородской области
19 февраля 2025 15:20  [176] Прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино
Общество

Прилепин получил благодарность от Путина

19 февраля 2025 19:00  [44] Общество

Известный российский писатель и росгвардеец Захар Прилепин отмечен благодарностью президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА "Новости"

По данным агентства, награду Прилепину вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Церемония состоялась 19 февраля в Кремле.

За день до этого писатель получил из рук главы партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова медаль "За воинскую доблесть". Награду присудили Прилепину в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Медаль почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и выздоровления после ранения.

"Благодарность президента России и награда, полученная мной, - все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку <...> работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки "Сталь"", - заявил офицер.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Захар Прилепин вместе посетили премьерный показ сериала "Ополченский романс" (18+), снятого по рассказам нижегородца.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Захар Прилепин Награды СВО
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 13:58  [211] Снятый по рассказам Захара Прилепина сериал выйдет 18 февраля
12 февраля 2025 17:29  [657] Заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО
29 января 2025 18:47  [671] Нижегородский писатель Захар Прилепин получил награду от Бастрыкина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph