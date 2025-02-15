Нижегородцы собирают средства на памятник героям Слободы Печеры Общество

Фото: фонд "Преображение НН"

20 февраля 2025 года в Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция "Никто не забыт, ничто не забыто!". Она приурочена к презентации проекта памятника жителям Слободы Печеры, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Основная цель инициативы — сбор средств на установку памятного знака.

Мероприятие прошло в арт-пространстве "Кожевенная,10". Представители благотворительного фонда "Преображение-НН" представили проекты, посвящённые истории Слободы Печеры, продемонстрировали документальный фильм "Слобожане" и рассказали о проделанной работе по созданию памятника.

Установка монумента приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект памятного знака уже полностью готов и согласован с городскими службами. Его планируется разместить вблизи остановки "Святой колодец" на Гребном канале, рядом с домом по адресу Слобода Печеры, 178а.

"Более 1000 жителей Слободы Печеры ушли на фронт, многие добровольно. Более 320 из них погибли или пропали без вести. Мужчины воевали, женщины трудились на оборонных предприятиях, строили рубежи, шили одежду для бойцов. До сих пор у нас не было своего памятника героям войны. Его создание — это наш долг перед прошлым, перед потомками и напоминание о цене мира", — отметил директор фонда "Преображение-НН" Сергей Шустов.

"Мы выросли среди тех, кто вернулся с войны — раненых, инвалидов, ветеранов. В каждом доме нашего района кто-то ушёл на фронт. Все они были героями. Они пережили войну, голод и холод, чтобы мы жили в мире. Мы не голодали благодаря их подвигу. Этот памятник важен для нас, наших детей, внуков и будущих поколений", — поделился воспоминаниями Виктор Котихин, пенсионер, житель Слободы Печеры.