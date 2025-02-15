Никитин поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества 23 февраля Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В своём обращении он подчеркнул особое значение этого праздника, отметив, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.

”Прежде всего, хочу выразить особые слова благодарности нашим бойцам – участникам специальной военной операции, тем, кто сейчас находится на передовой. Каждый из вас ежедневно совершает подвиг”, – заявил губернатор.

Он отметил бесстрашие, стойкость и профессионализм российских воинов, которые вселяют уверенность в безусловную победу страны.

Нижегородский губернатор подчеркнул, что в регионе активно поддерживают бойцов и их семьи. По его словам, тысячи нижегородцев работают на нужды фронта, обеспечивая поставки оборудования и гуманитарных грузов. Власти, в свою очередь, уделяют особое внимание семьям военнослужащих и погибших воинов.

”Низкий поклон родителям, сестрам и братьям, женам, детям наших героев, которые своей любовью и молитвами оберегают воинов, дарят им веру и надежду”, – сказал глава региона.

Особые поздравления губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, подчеркнув, что их героизм остаётся примером для новых поколений. ”Героизм наших дедов и прадедов убеждает, что наше дело – правое, Победа будет за нами!” – отметил он.

Глеб Никитин также поздравил всех военнослужащих, ветеранов локальных конфликтов и воинов-интернационалистов, пожелав им здоровья, крепости духа и веры в себя.