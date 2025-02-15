На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2025 10:04  [35] Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку 23 февраля
23 февраля 2025 09:57  [53] Евгений Лебедев: "Жители Арзамаса внесли огромный вклад в Победу над фашизмом, а сегодня мужественно сражаются на СВО"
23 февраля 2025 09:44  [69] Никитин поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества 23 февраля
22 февраля 2025 16:33  [299] Нижегородские следователи собрали гумгруз для защитников Отечества на СВО
22 февраля 2025 14:14  [337] "Молодая Гвардия" провела торжественное мероприятие у Вечного огня в Нижегородском кремле в преддверии Дня защитника Отечества
22 февраля 2025 11:47  [486] Врачи назвали топ-5 суеверий беременных нижегородок
22 февраля 2025 11:00  [286] Порядка 4 млн кв. м жилья возведут по КРТ в Нижегородской области
22 февраля 2025 10:37  [499] Женский патруль ГАИ поздравил мужчин-водителей на дорогах Нижнего Новгорода
22 февраля 2025 10:00  [915] Районным администрациям передадут 46 бомбоубежищ в Нижнем Новгороде
22 февраля 2025 09:51  [536] Захар Прилепин провел лекцию для следователей Нижнего Новгорода
Общество

Никитин поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества 23 февраля

23 февраля 2025 09:44  [69] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В своём обращении он подчеркнул особое значение этого праздника, отметив, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.  

”Прежде всего, хочу выразить особые слова благодарности нашим бойцам – участникам специальной военной операции, тем, кто сейчас находится на передовой. Каждый из вас ежедневно совершает подвиг”, – заявил губернатор.

Он отметил бесстрашие, стойкость и профессионализм российских воинов, которые вселяют уверенность в безусловную победу страны.  

Нижегородский губернатор подчеркнул, что в регионе активно поддерживают бойцов и их семьи. По его словам, тысячи нижегородцев работают на нужды фронта, обеспечивая поставки оборудования и гуманитарных грузов. Власти, в свою очередь, уделяют особое внимание семьям военнослужащих и погибших воинов.  

”Низкий поклон родителям, сестрам и братьям, женам, детям наших героев, которые своей любовью и молитвами оберегают воинов, дарят им веру и надежду”, – сказал глава региона.  

Особые поздравления губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, подчеркнув, что их героизм остаётся примером для новых поколений. ”Героизм наших дедов и прадедов убеждает, что наше дело – правое, Победа будет за нами!” – отметил он.  

Глеб Никитин также поздравил всех военнослужащих, ветеранов локальных конфликтов и воинов-интернационалистов, пожелав им здоровья, крепости духа и веры в себя.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин День защитника Отечества Праздники
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2025 16:46  [674] Озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 19:52  [398] 9% нижегородцев продлят День защитника Отечества отгулами
17 февраля 2025 17:05  [585] "Хор Турецкого" споет для нижегородцев в День защитника Отечества
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph