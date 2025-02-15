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Культура и отдых

Озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в Нижнем Новгороде

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Фото: с сайта мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде пройдет серия мероприятий (0+), посвященных Дню защитника Отечества. В парках, музеях, библиотеках и Домах культуры города подготовили разнообразную праздничную программу, рассчитанную на все возрастные группы. В департаменте культуры подчеркнули, что особенно ждут семьи с детьми.

Программа мероприятий

23 февраля

- С 11:00 до 13:00 в выставочном павильоне "Парка Победы" можно будет посетить экспозицию исторического стрелкового оружия.
- С 12:00 до 14:00 в парке "Швейцария" пройдет спортивно-патриотический интенсив "Спортивный десант". Гости смогут попробовать свои силы в сборке и разборке оружия, сдаче нормативов ГТО, а также примерить противогаз. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" проведет обучение по основам ориентирования, работе с рациями и правилам поиска.
- С 13:00 до 14:00 в Автозаводском парке состоится выставка снаряжения "Щит и меч нашего Отечества" и тематические мастер-классы. Участники смогут пройти квест "Курс молодого бойца" с шестью локациями: от медицинской подготовки до набора шифра телеграфным ключом.
- С 15:30 до 16:00 в Автозаводском парке пройдет военно-историческая реконструкция "Не сдадим рубежей!".
- С 12:00 до 13:00 в парке "Дубки" посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по разборке оружия, сыграть в "Хоккей в валенках", написать письмо солдату и увидеть выставку армейского снаряжения.
- С 13:00 до 13:40 в "Дубках" пройдет реконструкция "Героический подвиг Александра Матросова", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- В 12:00 в музее "Домик Каширина" состоится занятие "Однажды солдаты рассказали мне историю…" с мастер-классом по оригами. Вход свободный, но требуется предварительная запись по телефону 433-85-89.

Библиотеки и культурные центры

До 23 февраля библиотеки Нижегородского района организуют цикл лекций "Научный полк" в онлайн и офлайн-формате. Лекции расскажут о вкладе ученых и студентов в Победу.

До 26 февраля в Центральной городской детской библиотеке имени А.М. Горького пройдут беседы об истории праздника, рассказы о героях Отечества, спортивные игры и викторины.

21 февраля:

- В 11:00 в библиотеке имени Ф.М. Достоевского состоится встреча старшеклассников с участниками СВО "На страже Отечества".
- В 13:00 в Центре деловой и правовой информации пройдет творческая встреча с поэтом Натальей Елисеевой.
- В 14:00 в библиотеке имени К.М. Станюковича организуют литературно-музыкальный вечер "Весна Победы" с участием писателей.

26 февраля:

- В 15:00 в библиотеке имени Г.И. Успенского пройдет интеллектуальная игра "Горьковчане – фронту" для старшеклассников.

В детских библиотеках продолжаются патриотические конкурсы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Условия участия опубликованы в соцсетях.

Концерты и праздничные программы

- 21 февраля в 17:00 в ДК "Кудьма" пройдет концерт "Защитникам Отечества посвящается" (вход свободный).
- В центре культуры и досуга "Молодежный" состоится программа "Мужество, доблесть и честь" с выступлениями коллективов и викторинами (доступно по "Пушкинской карте").
- 22 февраля в 13:00 в ДК "Новинки" пройдет музыкально-поэтический концерт "Честь и слава Защитникам".

Кроме того, ученики и преподаватели музыкальных школ города дадут праздничные концерты в военных частях.

В департаменте культуры напомнили, что мероприятия открыты для всех желающих.

Ранее сообщалось, что порядка 50 тысяч гостей ожидают в нижегородском парке Победы на 9 мая.

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Теги:
День защитника Отечества Праздники
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