Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку 23 февраля Общество

фото: РТРС

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку 23 февраля. Сообщили в областном филиале ФГУП "РТРС".

С 19:00 до 22:00 на медиафасаде высотной доминанты города можно будет увидеть российский триколор и Георгиевскую ленту, армейские звезды и залпы салюта. Они будут сменяться надписями "23 февраля", "День защитника Отечества".

Тематические световые шоу в этот день также пройдут на Останкинской телебашне в Москве, на других объектах РТРС по все стране.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества 23 февраля.

Ранее была озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в Нижнем Новгороде.