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Общество

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку 23 февраля

23 февраля 2025 10:04  [1] Общество
фото: РТРС

фото: РТРС

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку 23 февраля. Сообщили в областном филиале ФГУП "РТРС".

С 19:00 до 22:00 на медиафасаде высотной доминанты города можно будет увидеть российский триколор и Георгиевскую ленту, армейские звезды и залпы салюта. Они будут сменяться надписями "23 февраля", "День защитника Отечества".

Тематические световые шоу в этот день также пройдут на Останкинской телебашне в Москве, на других объектах РТРС по все стране.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём защитника Отечества 23 февраля.

Ранее была озвучена программа празднования Дня защитника Отечества в Нижнем Новгороде.

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Теги:
День защитника Отечества Праздники телебашня
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