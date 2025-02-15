Нижегородцев разделил новый законопроект о сдаче экзаменов после 9 класса Общество

Госдума одобрила в первом чтении пилотный проект, который позволит школьникам из нескольких регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии – сдавать после 9 класса только два экзамена: русский язык и математику. Это нововведение планируют ввести в 2025 году для поступления в колледжи.

При этом для тех, кто решит продолжить обучение в 10 классе, правила останутся прежними: им предстоит сдавать четыре экзамена, два из которых – по выбору.

Среди жителей Нижнего Новгорода инициатива вызвала дискуссию. Опрос, проведенный сервисом SuperJob, показал, что 30% респондентов поддерживают законопроект, а 25% считают, что экзамены по выбору стоит отменить и для тех, кто идет в 10 класс.

22% выступают против изменений и считают, что обязательная сдача четырех экзаменов должна сохраниться для всех школьников. "Это попытка создания малообразованной рабочей массы, исполнителей, путём сокращения шансов получить высшее образование и высококвалифицированную должность", – заявляют противники нововведения.

Еще 23% опрошенных не смогли однозначно оценить инициативу. "Эта идея ставит людей в неравное положение и дает дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления. С другой стороны, почти нулевая стоимость что этого образования, что результатов этих экзаменов, поэтому от перемены мест слагаемых результат не особо изменится", – отмечают сомневающиеся.

Женщины чаще мужчин одобряют идею сократить число экзаменов и для десятиклассников. В то же время мужчины чаще выступают за сохранение нынешней системы.

Наибольшую поддержку законопроект получил среди молодежи до 35 лет – 41% респондентов этой возрастной группы положительно отзываются о реформе.

Среди родителей школьников, планирующих поступать в колледж, 38% поддерживают отмену двух экзаменов. Однако среди родителей учеников, которые собираются идти в 10 класс, доля одобряющих меньше – всего 25%.

При этом 32% родителей десятиклассников хотели бы, чтобы отменили экзамены и для их детей. В то же время сторонниками сохранения текущей экзаменационной системы чаще становятся родители тех школьников, кто нацелен на колледж (23% против 17% среди родителей десятиклассников).