ЕГЭ в 2025 году пройдут в 2025 году с 23 марта по 11 июня

ЕГЭ в 2025 году планируется провести с 23 марта по 11 июня. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, досрочный период экзамена вместе с резервными днями пройдёт с 21 марта по 11 апреля.
Основной период начнётся 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Математику выпускники будут сдавать 27 мая, а русский язык — 30-го. Последними ЕГЭ в этом учебном году станут иностранные языки (устная их часть) и информатика, которые принимают 10 и 11 июня. Пересдачи назначены на 3 и 4 июля.
Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.
Выпускники девятого класса начинают сдавать основной госэкзамен 21 мая. Первым в списке стоит экзамен по иностранным языкам. Основной период ОГЭ завершится 16 июня экзаменами по биологии, информатике, литературе и физике. Досрочно девятиклассники могут сдать нужные предметы в период с 22 апреля по 6 мая.Напомним, минимальный балл ЕГЭ по русскому языку повысят в учебном году 2025/2026 с 40 до 42 баллов. А вот критерий оценивания на ЕГЭ по обществознанию будет снижен с 45 до 42 баллов. Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено синхронизировать школьную программу и ЕГЭ в 2025 году.
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