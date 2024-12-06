ЕГЭ в 2025 году пройдут в 2025 году с 23 марта по 11 июня Общество

ЕГЭ в 2025 году планируется провести с 23 марта по 11 июня. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, досрочный период экзамена вместе с резервными днями пройдёт с 21 марта по 11 апреля.

Основной период начнётся 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Математику выпускники будут сдавать 27 мая, а русский язык — 30-го. Последними ЕГЭ в этом учебном году станут иностранные языки (устная их часть) и информатика, которые принимают 10 и 11 июня. Пересдачи назначены на 3 и 4 июля.

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

Выпускники девятого класса начинают сдавать основной госэкзамен 21 мая. Первым в списке стоит экзамен по иностранным языкам. Основной период ОГЭ завершится 16 июня экзаменами по биологии, информатике, литературе и физике. Досрочно девятиклассники могут сдать нужные предметы в период с 22 апреля по 6 мая.