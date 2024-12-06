Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2024 08:03  [1] ЕГЭ в 2025 году пройдут в 2025 году с 23 марта по 11 июня
12 декабря 2024 07:44  [53] Музыка Чайковского будет звучать в нижегородских школах вместо звонков в декабре
12 декабря 2024 07:05  [94] Глеб Никитин: "Конституция - одна из ключевых составляющих нашего государства"
11 декабря 2024 18:39  [304] Более 34 тысяч нижегородцев улучшат свои жилищные условия благодаря газификации в 2024 году
11 декабря 2024 18:16  [301] Нижегородская область завоевала четыре награды Russian Traveler Awards – 2024
11 декабря 2024 17:41  [339] Юрий Шалабаев впервые наградил победителей городского конкурса "Добро в Нижнем"
11 декабря 2024 17:03  [322] Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"
11 декабря 2024 16:40  [326] Евгений Чинцов провел Урок мужества для нижегородских школьников
11 декабря 2024 15:33  [311] Глеб Никитин: "Принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России"
11 декабря 2024 15:23  [325] "Новогодняя Горьковская ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде
Общество

ЕГЭ в 2025 году пройдут в 2025 году с 23 марта по 11 июня

12 декабря 2024 08:03  [1] Общество

ЕГЭ в 2025 году планируется провести с 23 марта по 11 июня. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, досрочный период экзамена вместе с резервными днями пройдёт с 21 марта по 11 апреля.

Основной период начнётся 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. Математику выпускники будут сдавать 27 мая, а русский язык — 30-го. Последними ЕГЭ в этом учебном году станут иностранные языки (устная их часть) и информатика, которые принимают 10 и 11 июня. Пересдачи назначены на 3 и 4 июля.

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. 

Выпускники девятого класса начинают сдавать основной госэкзамен 21 мая. Первым в списке стоит экзамен по иностранным языкам. Основной период ОГЭ завершится 16 июня экзаменами по биологии, информатике, литературе и физике. Досрочно девятиклассники могут сдать нужные предметы в период с 22 апреля по 6 мая.

Напомним, минимальный балл ЕГЭ по русскому языку повысят в учебном году 2025/2026 с 40 до 42 баллов. А вот критерий оценивания на ЕГЭ по обществознанию будет снижен с 45 до 42 баллов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено синхронизировать школьную программу и ЕГЭ в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2024 17:03  [954] Более 30 нижегородских школьников получили 100 баллов по итогам первого дня ЕГЭ
06 июня 2024 07:48  [665] Межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
12 марта 2024 15:03  [931] Законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ внесли в Госдуму
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph