Нижегородский медколледж оккупировали жуткие насекомые Общество

Фото: стоп-кадр видео "Кстати"

Нашествие неизвестных насекомых зафиксировано в корпусе №3 медицинского колледжа на улице Павла Мочалова в Сормовском районе. Об этой ситуации сообщил телеканал "Кстати" (16+).

Как рассказали преподаватели учебного заведения, насекомые появляются здесь практически каждый год.

В свою очередь, пользователи соцсетей иронично прокомментировали данный факт, назвав длинноногих ползающих существ "санитарами мира".

Ранее сообщалось, что крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде. Напомним также, что в Нижегородской области ждут первых укусов клещей уже в марте.