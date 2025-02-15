Нижегородский медколледж оккупировали жуткие насекомые

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Нашествие неизвестных насекомых зафиксировано в корпусе №3 медицинского колледжа на улице Павла Мочалова в Сормовском районе. Об этой ситуации сообщил телеканал "Кстати" (16+).
Как рассказали преподаватели учебного заведения, насекомые появляются здесь практически каждый год.
В свою очередь, пользователи соцсетей иронично прокомментировали данный факт, назвав длинноногих ползающих существ "санитарами мира".
Ранее сообщалось, что крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде. Напомним также, что в Нижегородской области ждут первых укусов клещей уже в марте.
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