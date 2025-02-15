Центр Нижнего Новгорода украсят к 9 Мая живыми цветами за 12,9 млн рублей Общество

Центр Нижнего Новгорода украсят к Дню Победы живыми цветами за 12,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. Объявление разместила администрация Нижегородского района.

Подрядчик должен будет выполнить работы по цветочному оформлению в границах улиц Родионова и Ковалихинской, Верхневолжской набережной, Казанского шоссе, а также площадях Минина и Свободы. В объявлении также указано требование по содержанию цветников в Нижегородском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,94 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 4 марта.

Ранее сообщалось, что более 200 мероприятий запланировано в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области.