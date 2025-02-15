Центр Нижнего Новгорода украсят к 9 Мая живыми цветами за 12,9 млн рублей

Центр Нижнего Новгорода украсят к Дню Победы живыми цветами за 12,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. Объявление разместила администрация Нижегородского района.
Подрядчик должен будет выполнить работы по цветочному оформлению в границах улиц Родионова и Ковалихинской, Верхневолжской набережной, Казанского шоссе, а также площадях Минина и Свободы. В объявлении также указано требование по содержанию цветников в Нижегородском районе.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,94 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 4 марта.
Ранее сообщалось, что более 200 мероприятий запланировано в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области.
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