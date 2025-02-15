Перетаскавший 10 кг фарша подсобный рабочий упал замертво в Дзержинске

В Дзержинске на территории предприятия ООО "Элерон-1" обнаружен погибший сотрудник. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
Тело 56-летнего подсобного рабочего нашли 12 февраля около 11:50 возле корпуса №164 на улице Лермонтова. По имеющимся данным, незадолго до этого он переносил 10-килограммовую партию фарша из столовой корпуса №68 в столовую корпуса №164. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Причины и обстоятельства трагедии выясняются – Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве.
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