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Происшествия

Житель Шахуньи угрожал застрелить 20-летнего парня из ружья

24 февраля 2025 19:25  [89] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчина угрожал застрелить юношу в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, 20-летний житель Шахуньи обратился в полицию с заявлением о полученных угрозах. По словам молодого человека, когда он вместе с матерью вернулся домой и увидел на крыльце 40-летнего ухажера сестры. После небольшой перепалки мужчина достал из своей машины ружье. Он прицелился в сторону парня и угрожал застрелить его.

После обращения пострадавшего полицейские задержали угрожавшего и изъяли у него оружие. В отношении 40-летнего жителя Шахуньи возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.

Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в покушении на убийство установили в Нижнем Новгороде спустя 5 лет.

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Теги:
Полиция Убийство Уголовное дело
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