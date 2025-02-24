Житель Шахуньи угрожал застрелить 20-летнего парня из ружья Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчина угрожал застрелить юношу в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, 20-летний житель Шахуньи обратился в полицию с заявлением о полученных угрозах. По словам молодого человека, когда он вместе с матерью вернулся домой и увидел на крыльце 40-летнего ухажера сестры. После небольшой перепалки мужчина достал из своей машины ружье. Он прицелился в сторону парня и угрожал застрелить его.

После обращения пострадавшего полицейские задержали угрожавшего и изъяли у него оружие. В отношении 40-летнего жителя Шахуньи возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.

Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в покушении на убийство установили в Нижнем Новгороде спустя 5 лет.