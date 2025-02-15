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Культура и отдых

Дом XIX века отреставрировали на Алексеевской улице Нижнего Новгорода

24 февраля 2025 15:43  [145] Культура и отдых

Фото: УГООКН по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершены работы по восстановлению объекта культурного наследия — жилого дома XIX века, расположенного на улице Алексеевской, 33. Об этом сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.  

В ходе реставрации специалисты привели в порядок кровлю, обновили фасады, сохранили оригинальные керамические печи, восстановили исторические двухстворчатые двери, деревянную лестницу и декоративные элементы.  

В ближайшее время здание обретет новую функцию — в нем откроется гостиница.

Ранее сообщалось, что на торги повторно выставлена усадьба Савиновой в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что в регионе создан стандарт по сохранению исторической среды.

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Теги:
История ОКН Реставрация
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