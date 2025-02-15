Дом XIX века отреставрировали на Алексеевской улице Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде завершены работы по восстановлению объекта культурного наследия — жилого дома XIX века, расположенного на улице Алексеевской, 33. Об этом сообщили в управлении государственной охраны ОКН Нижегородской области.
В ходе реставрации специалисты привели в порядок кровлю, обновили фасады, сохранили оригинальные керамические печи, восстановили исторические двухстворчатые двери, деревянную лестницу и декоративные элементы.
В ближайшее время здание обретет новую функцию — в нем откроется гостиница.
Ранее сообщалось, что на торги повторно выставлена усадьба Савиновой в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что в регионе создан стандарт по сохранению исторической среды.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+